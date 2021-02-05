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فن

‬‏‪البقاء لله .. رامي إمام ينعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

نعى المخرج رامي إمام الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.


ونشر رامي إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا "‬‏‪البقاء لله الفنان الكبير عزت العلايلي.


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 


وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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