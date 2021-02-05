ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد هندسة القاهرة: تلقي طلبات التقدم للدراسات العليا اعتبارا من 14 فبراير

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:16 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه سيتم البدء في تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا اعتبارا من يوم 14 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حضوريا في مقر الكلية، على أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة، على أن يتم عقد الفصل الدراسي بنظام التعليم "الهجين" بحيث يكون هناك جزء حضوري في مقر الكلية وآخر أونلاين من خلال طرح البرامج الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.

اقرأ أيضًا: 

وأضاف "عبد الفتاح" أنه لن يتم إدخال أي برامج دراسية جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع ظل استمرار أزمة كورونا حيث تم تأجيل كافة اتفاقيات التعاون حتى يتم الانتهاء من هذه الازمة واستقرار الأوضاع الصحية مرة أخرى، وسيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالمقررات المطروحة منذ بداية العام.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه من المقرر أن تقام امتحانات الفصل الدراسي الأول حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هندسة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول منتصف يناير

هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

مع زيادة انتشار كورونا.. ننشر أسماء كليات جامعة القاهرة التي أعلنت الدراسة أون لاين

بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

اقتصاد القاهرة: نتلقى طلبات الدراسات العليا أونلاين أواخر فبراير

عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا.. وهذا آخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

أمام المقابر.. ابنة عزت العلايلي تنهار بالبكاء في جنازة والدها

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

هل من توفي يوم الجمعة يعفى من عذاب القبر

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. الملاحة مضطربة والأمطار غزيرة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الصين تمنح مصر 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي