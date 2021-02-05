عميد هندسة القاهرة: تلقي طلبات التقدم للدراسات العليا اعتبارا من 14 فبراير

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه سيتم البدء في تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا اعتبارا من يوم 14 من شهر فبراير الجاري.





وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حضوريا في مقر الكلية، على أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة، على أن يتم عقد الفصل الدراسي بنظام التعليم "الهجين" بحيث يكون هناك جزء حضوري في مقر الكلية وآخر أونلاين من خلال طرح البرامج الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية.





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وأضاف "عبد الفتاح" أنه لن يتم إدخال أي برامج دراسية جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع ظل استمرار أزمة كورونا حيث تم تأجيل كافة اتفاقيات التعاون حتى يتم الانتهاء من هذه الازمة واستقرار الأوضاع الصحية مرة أخرى، وسيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالمقررات المطروحة منذ بداية العام.





وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه من المقرر أن تقام امتحانات الفصل الدراسي الأول حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري.