شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

تأثرت الفنانة لبلبة، خلال جنازة الفنان القدير عزت العلايلي، التي بدأت عصر اليوم الجمعة 5 فبراير، إذ انهارت من البكاء، ولم تتمالك أعصابها، في ظل حرص الحضور على مواساتها وتهدأتها.





وبدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.



