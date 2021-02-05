نائبة تسأل وزير السياحة عن سبب التعاقد مع شركة أجنبية للترويج لمصر بـ 30 مليون دولار

قالت النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب، إن السياحة هي أحد المحاور الاقتصادية الأساسية نحو الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة والابتكار وفقا لرؤية 2030، مؤكدة ان السياحة لها رسائل سياسية وقومية يجب الحفاظ عليها واستثمارها بأفضل شكل ممكن.





ووجهت النائبة غادة على سؤالها لوزير السياحة قائلة: " لماذا نستخدم منصات أجنبية في الحجز السياحي حتي الأن؟ لماذا تخرج عملتنا الوطنية للخارج للحجز على مواقع أجنبية؟ لماذا لا نمتلك "Booking" مصري يستثمر طاقات شبابنا الإبداعية حتي الأن؟"، متسائلة عن وجود الابتكار في قطاع السياحة بشكل عام ودور وزارة السياحة في استخدام التكنولوجيا الرقمية في الإرشاد السياحي.

وأعربت عضو مجلس النواب عن استيائها لتعاقد وزارة السياحة بمبلغ 30 مليون دولار مع شركة دولية للترويج للسياحة في مصر، موضحة أن هذا يعد خروجا للعملة الوطنية بسهولة لخارج مصر، وضياع الفرصة على الكوادر الشابة المصرية والشركات الناشئة التي من الممكن أن تعمل بمبلغ أقل من ما تم دفعه للشركات الأجنبية وبإنتاجية أعلى يترتب عليها خفض معدل البطالة وتشغيل الشباب، خاصة وأن كثير من الشركات الأجنبية قائمة بالفعل بسواعد وعقول مصرية.





وطالبت بوجود حل مستدام للمشتغلين بقطاع السياحة يضمن لهم حياة كريمة ومساندة حقيقة وقد الأزمات السياحية، مع ضرورة وجود صندوق خاص يعوض المرتبات الهزيلة للعاملين بقطاع الآثار مع وجود نقابة فاعلة تطالب بحقوقهم وتدافع عنها.





وتابعت النائبة غادة على قائلة: "السياحة الداخلية أثبتت أنها دائمًا هي الرقم الثابت في المعادلة السياحية، وفي أزمات كثيرة تكون هي السبيل للمشتغلين بالقطاع وقت الأزمات، وأن أهل بلدنا هما اللي بيقفوا بجد ويشغلوا السياحة وقت الأزمات، امتى هنلاقي تنشيط مستدام للسياحة الداخلية؟".



