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نائبة: سك عملة للأطباء أحد الأساليب الناعمة لتقديم الشكر لهم.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:22 م
نورهان رأفت
توجهت سها أمين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالشكر لرئيس الوزراء، على الاستجابة السريعة، بإصدار عملة خاصة بتكريم الأطباء، بعد أن تقدموا بها خلال الأربعاء الماضي، ضمن فعاليات "الوعي أمان"، للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.

وأضافت سها أمين، خلال مكالمة هاتفية لـ "اكسترا نيوز"، أنه من ضمن مطالب الحملة، التي بدأت في مارس 2020، خلال أزمة كورونا، سك عملة لتخليد دور الفرق الطبية.

ولفتت إلى أن الفرق الطبية، من أكثر الفئات، التي تعرضت للخطر، خلال أزمة كورونا، معقبة: "كان هناك تنمر على الفرق الطبية".

وأوضحت أن هذا الطلب، أحد الأساليب الناعمة، في تقديم الشكر والعرفان للفرق الطبية، على ما بذلوه من جهد.
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