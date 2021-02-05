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مرأة

ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة عصرية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:14 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد  صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة عصرية وأنثوية.

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وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية توب كت باللون الأسود وعليه بنطال باللون البيج الواسع، واختارت عليه بوت طويل من الجلد باللون الأسود ايضا، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

ورفعت ريا أبي راشد شعرها إلى الوراء بعمل ذيل حصان وتركه منسدل بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

اما عن الماكياج فلم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج؛ حيث اكتفت بإبراز جمال عينيها بـ الماسكرا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع بشرتها وملامحها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد بارتداء الاكسسوارات؛ واكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقدم ريا أبي راشد منذ عام 2010 برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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