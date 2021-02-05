ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد إمام يعزي أسرة عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

نعى الفنان محمد عادل إمام  الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

 ونشر محمد إمام  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا "‬‏‪‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عزت_العلايلي أسكنه الله فسيح جناته.. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة