محمد إمام يعزي أسرة عزت العلايلي

نعى الفنان محمد عادل إمام الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشر محمد إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا "‬‏‪‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عزت_العلايلي أسكنه الله فسيح جناته.. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.



وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».