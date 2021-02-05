دراسة: المتعافون من كورونا يملكون مناعة لـ 6 أشهر.. لهذا السبب

أن جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد تبقى لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لمدة ستة أشهر على الأقل تحميهم على الأرجح من الإصابة مرة أخرى. كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين،





وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مستويات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 قد انخفضت بسبب الأجسام المضادة لدى المتعافين، والتي تقدم بعض الطمأنينة بأن الإصابة مرة ثانية سريعا ستكون نادرة.





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وأوضحت نعومي ألين الأستاذة وكبيرة العلماء في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن الغالبية العظمى من الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا يحتفظون بالأجسام المضادة التي يمكن رصدها لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأظهرت نتائج الدراسة، أن من بين المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 في السابق، احتفظ 99 في المئة بالأجسام المضادة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ستة أشهر كاملة من المتابعة خلال الدراسة، ظلت الأجسام المضادة لدى 88 في المئة.





وعلقت ألين، أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من العدوى بالفيروس مرة ثانية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة من فيروس كورونا.



