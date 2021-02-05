مدافع ليفربول الجديد يعرض «كنبة» للبيع عام 2015 بسبب ضائقة مالية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده مع بين دافيز، قادمًا من بريستون نورث إيند، بعقد طويل الأمد لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك المصاب بالرباط الصليبي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة قديمة لـ بين عبر حسابه الشخصي حيث عرض " كنبة" للبيع بسبب مروره بضائقه مالية عام 2015.
ويعتبر دافيز أحد المدافعين المغمورين في الدوري الإنجليزي حيث نشط فقط طوال مسيرته في الشامبيون شيب.
ورحب نادي ليفربول بمدافعه الجديد الذي سيرتدي القميص رقم 28، وهو الصفقة الوحيدة لليفربول في الميركاتو الشتوي، في آخر أيامه.
وعبر دافيز البالغ من العمر 25 عامًا عن سعادته بالانضمام لليفربول، مؤكدًا سعيه لتحقيق الانتصارات والإنجازات مع الريدز.
ولعب دافيز مع بريستون نورث إيند منذ عام 2017، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق عام 2019.
وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول يرغب في التعاقد مع مدافع، خاصة بعد كثرة الإصابات للاعبيه في ذلك المركز.