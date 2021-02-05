أخبار التوك شو.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع.. وأستاذ ميكروبيولوجي: كورونا يسبب جلطات بالجسم









كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، قائلة: إن حتى الآن الشتاء التي تمر به البلاد دافئ، وهذا وفقا لتنبؤات الخاصة بالمركز.





وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، درجات الحرارة المسجلة كانت أكثر من المعدل المتوقع، متابعة: اليوم نتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 21 و22 درجة.





واسترسلت: بداية من الغد ستعود درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، كما أن الأسبوع القادم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة.





















قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية إن التصريح الصادر عن جامعة "اكسفورد"، بأن المناعة المكتسبة من لقاحات كورونا، أطول من مناعة المتعافين ، هو تصريح مبكر جدا ، ولا يمكن الحكم على فعاليتها في الوقت الحالي ، كما تستوجب دراسات مطولة .





وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك بعض الحالات، والتي حصلت على اللقاحات، في أكثر من دولة، ومع ذلك تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.

















نصح الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبولوجي، بعدم ارتداء الكمامة في حالة التواجد في الهواء الطلق، وأثناء عدم مخالطة أي شخص، مشددا على ضرورة ارتدائها في الأماكن المغلقة ، حتى وإن كان الشخص بمفرده.





ولفت عبد الجواد هاشم ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تعطيل الدراسة ساهم في انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا، نافيا احتمالية تحول فيروس كورونا إلى مرض عضوي، كما يشاع.

















عرضت قناة أكسترا مقطع فيديو يوضح أن ما نشر بشان رفع سعر رغيف الخبز الدعم بدءا من مارس، كلام غير صحيح وشائعة.





وكشفت القناة أن الحكومة أصدرت بيان اليوم ينفى ما تردد فى هذا الأمر.





نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل.





واكد المركز انه تواصل مع وزارة التموين التي نفت صحة ما يتردد حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل.

















قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي بجامعة القاهرة، إن أى شخص يشعر بأعراض البرد عليه أن يذهب لـ الطبيب، لكي يقوم بعمل التحاليل اللازمة، موضحًا أن أعراض كورونا قريبة من أعراض البرد.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، أن المواطنين عليهم أن يعتبروا أى اى دور برد أنه إصابة بفيروس كورونا.

















قال الدكتور جميل بدرة، خبير الشؤون الأمريكية، على خلفية إعلان بادين ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إن تصريحاته كانت رسالة للعالم، والتي بدأها بجملة "أمريكا عادت"، بمقصد إعادة العلاقات مع الحلفاء ، منها اتفاقية "الناتو" .





وأضاف جميل بدرة ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن بايدن أعلن عودة اتفاقية "باريس" للتغير المناخي ، إضافة لـ اتفقيات كثيرة ، كان قد انسحب منها "ترامب" .

















أبرزت فضائية "يورونيوز" خبرا يفيد بعودة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، ليمثل أمام محكمة في موسكو بعد اتهامه بـ"تشويه سمعة وذمّ" أحد المحاربين القدامى





عاد المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الجمعة، ليمثل أمام محكمة في موسكو بعد اتهامه بـ"تشويه سمعة وذمّ" أحد المحاربين القدامى، المثول الذي وصفه المعارض "بمشروع العلاقات العامة الذي وضعه الكرملين" للتقليل من شأنه.

















قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن مرضى الحساسية غير ممنوعون من الحصول على لقاح كورونا معلقًا : " مش كل مرضى الحساسية ممنوعون من الحصول علي اللقاحات".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف ورحمة خالد، أن الأطباء هم من يحددون من يحصل ومن لا يحصل على حسب الحالة الصحية الخاصة بالمواطن.

















قال هشام عبد الجواد ، المشرف على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية استردت 5 آلاف قطعة أثرية ، من الولايات المتحدة الأمريكية ، في بدايات العام الجاري، موضحا أن هناك مجهودات موسعة لاسترداد الآثار المصرية .





وأضاف هشام عبد الجواد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن عملية الاسترداد صعبة ومعقدة ، ويتوقف عليها اتفاقات دولية ، كما تتعنت بعض الدول في قضايا الاسترداد ، معقبا :" القضية الواحدة تستغرق 5 سنوات " .