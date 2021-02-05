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وزير الأوقاف: 2021 عام بناء الوعي.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:46 م
وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء
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نورهان رأفت
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قضية الوعي هي القضية الأولى ، موضحا أنه تم إقرار 2021 عاما لبناء الوعي.

وأضاف محمد مختار جمعة، خلال افتتاح دورة الإعلام الديني ، بشرم الشيخ، أنه سيتم تكثيف مجهودات بناء الوعي ، على جميع المحاور ، من خلال الندوات والمحاضرات ، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة.

ومن جانبه نوه خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، الحرص على إقامة ندوة الإعلام الديني ، بشرم الشيخ ، عاصمة السلام.

ولفت الوزير الى أهمية الوعي وتوعية الناس في هذه المرحلة حتى تعيد الأمور لنصابها ويتم التوعية ضد الأفكار الفاسدة التي تهدف الى اسقاط الدولة ، مؤكدا أن ما يحدث في مصر من مشروعات تنموية على أرضها رحمة وتوفيق من الله . 

وأشار إلى أنه حينما يكون هناك واجب وطني، فإن خروج المنافقين يضعف ولا يقوى، فخروجهم يزيد الأمر ضعفا وفتنة وبثوا الخلافات والتفرقة بين الصفوف.

وذكر القرآن لفتة مهمة، في قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" منوها أنه من هنا تأتي أهمية الوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة.
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