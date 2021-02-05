وزير الأوقاف: 2021 عام بناء الوعي.. فيديو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن قضية الوعي هي القضية الأولى ، موضحا أنه تم إقرار 2021 عاما لبناء الوعي.





وأضاف محمد مختار جمعة، خلال افتتاح دورة الإعلام الديني ، بشرم الشيخ، أنه سيتم تكثيف مجهودات بناء الوعي ، على جميع المحاور ، من خلال الندوات والمحاضرات ، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة.





ومن جانبه نوه خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، الحرص على إقامة ندوة الإعلام الديني ، بشرم الشيخ ، عاصمة السلام.



