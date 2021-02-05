شغل مزيكا.. باسم أبو العرب: التفاعل يشجع على نشر المزيد من الفيديوهات

قال باسم أبو العرب، مؤسس صفحة "شغل مزيكا" دليل المبتدئين في صناعة المزيكا، إنه يقوم بنشر بعض كل ما يعرفه عن المزيكا والموسيقى، معقبا: أصبح لدي خلفية كبيرة عن المزيكا وأنماط الموسيقى المختلفة على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي.





وأكمل: "أبو العرب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن أزمة كورونا ساهمت كثيرا في إنشاء صفحة "شغل مزيكا"، معقبا: قمت بتدوين النصائح الخاصة بالمزيكا في أوراق ونشترها على السوشيال ميديا عن طريق فيديوهات حتى تصل إليهم بشكل أوسع وأكبر.





وأضاف، ردود الأفعال والتفاعل على الفيديوهات مازالت في بدايتها ولكنها مبشرة وتوضح مدى اهتمام البعض بهذه الفيديوهات، ولهذا على أساس هذا التفاعل سيتم استكمال الفيديوهات.



