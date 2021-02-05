ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شغل مزيكا.. باسم أبو العرب: التفاعل يشجع على نشر المزيد من الفيديوهات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:59 م
باسم أبو العرب، مؤسس
باسم أبو العرب، مؤسس صفحة "شغل مزيكا"
Advertisements
إسراء صبري
قال باسم أبو العرب، مؤسس صفحة "شغل مزيكا" دليل المبتدئين في صناعة المزيكا، إنه يقوم بنشر بعض كل ما يعرفه عن المزيكا والموسيقى، معقبا: أصبح لدي خلفية كبيرة عن المزيكا وأنماط الموسيقى المختلفة على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي.

وأكمل: "أبو العرب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن أزمة كورونا ساهمت كثيرا في إنشاء صفحة "شغل مزيكا"، معقبا: قمت بتدوين النصائح الخاصة بالمزيكا في أوراق ونشترها على السوشيال ميديا عن طريق فيديوهات حتى تصل إليهم بشكل أوسع وأكبر.

وأضاف، ردود الأفعال والتفاعل على الفيديوهات مازالت في بدايتها ولكنها مبشرة وتوضح مدى اهتمام البعض بهذه الفيديوهات، ولهذا على أساس هذا التفاعل سيتم استكمال الفيديوهات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها فيسبوك.. 4 طرق لربح المال من الإنترنت

كريم مزيكا أحد مشاهير السوشيال ميديا: حلم حياتي أكون مشهور وأمثل

لأول مرة.. نجاة الصغيرة تعلن عن تقديمها أغنية جديدة في القريب العاجل

حسين شبكشي: صفحات الخلاف بين السعودية وقطر انتهت.. فيديو

حياتي مزيكا.. نادية شنب من علم الاجتماع إلى موهبة عالمية في الغناء

التخطيط القومي: حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي لتطوير الريف

ترشيحاتنا

وفاة عزت العلايلي.. ماذا قال قبل شهر من رحيله؟

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. الملاحة مضطربة والأمطار غزيرة

خطيب المسجد الحرام يصف 30 مشهدا من أهوال يوم القيامة بالتفصيل

السعودية تسجل 4 حالات وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصل لـ600 جنيه.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة