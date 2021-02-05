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رياضة

سلبية مسحة فريق الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:05 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي ملك موسي
أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي وقت سابق ، قام خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات بنادي الزمالك بإثارة الجدل عقب قيامه بنشر بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي  توتير وجاء كالتالي :

ممكن أسأل سؤال يمكن أنا غلط، هو شخصيات سوبرمان وباتمان وغيرهم مش شخصيات أسطورية يعني في الكارتون والأفلام ولا في منهم بجد، هو في حد بيفهم في الكورة والمالية والتدريب والاحتراف والانتقالات والتسويق والسلة واليد واللبس والاعلان  والقناة وكمان ممكن يفتي في كل ده!

وجاءت رسالة خالد رفعت ردا ، على تدخل أحد أعضاء اللجنة المعينة التي تدير شؤون النادي خلال الفترة الحالية لحين إجراء انتخابات الجمعية العمومية .

ويدرس خالد رفعت بجدية تقديم استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة ،خاصة بعد الأزمة التي حدثت منذ ايام وعدم استشارته في تعاقدات اللاعبين والصفقات الجديدة .

حيث فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل ، وهي أن مدير التعاقدات بنادي الزمالك قد فؤجي بزيادة قيمة اللاعب سيف الدين الجزيري بعد ، اتفاق مدير التسويق مع وكيل اللاعب وناديه ، إلا أن أحد أعضاء اللجنة اقنع الجميع وقام بزيادة قيمة عقد اللاعب ، وهذا بالإضافة لرفض لجنة الكرة علي الصفقة ، مما أثار غضب الجميع سواء مدير التسويق والتعاقدات أو كابتن أشرف قاسم المشرف العام على الفريق .

واكمل المصدر حديثه ، أن هذا الأمر أصبح بالفعل يهدد استقرار نادي الزمالك بسبب التدخل دون داعي مما يثير علامات استفهام كثيرة حول الأمر ، وهذا ايضا دون محاولة من تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، لوضع حد لهذا العضو مع العلم أن الكثير من رموز القلعة البيضاء قاموا بشكوى ثلاثة من اللجنة المعينة ومن البعض بنادي الزمالك للوزير ولكن دون جدوى .
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