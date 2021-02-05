محطة جرين بلازا تحصل على شهادة الجودة الدولية في الإدارة الفنية

حصلت محطة صرف جرين بلازا بمنطقة وسط الإسكندرية ، على شهادة الجودة الدولية Tsm، في الإدارة الفنية المستدامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للمرة الثانية دون ملاحظات. الجودةالدوليةالإدارة





وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن هذا يأتي في إطار مواكبة منظومة التطوير التي تشهدها الشركة، مشيرًا إلى أن المحطة حصلت من مؤسسة GiZ الالمانية والتي تمنح شهادة الجودة الدولية Tsm في الإدارة الفنية المستدامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للمرة الثانية دون ملاحظات.





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وأضاف أن جاء ذلك من خلال التفتيش علي جميع اقسام المحطة (الموارد البشرية -السلامة والصحة المهنية -التشغيل والصيانة)، وقد تم التأكد ان المحطة مستوفاة ومطابقة الاشتراطات لشهادة الإدارة الفنية المستدامة.





يذكر أن محطة جرين بلازا هي محطة رفع تعمل بطاقة ٩٥٠ألف متر مكعب في الشهر بطاقة ٣٢ مترا مكعبا يوميا وتخدم منطقة عزبة حجازي والشبكة المحيطة بها.





و شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، وذلك بعد يوم ممطر شهدته المدينة أمس، إثر تعرضها لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور، بعد نزح المياه فورًا من خلال سيارات الصرف الصحي.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.



