خبراء أسمدة يطالبون بالتركيز على اقتصاديات الأمونيا الخضراء

اختتم أمس الاتحاد العربى للأسمدة فاعليات ندوته الفنية الأولى فى 2021 والتى عقدت فى أسوان.





وأوضح المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد أن موضوعات اليوم الثاني والأخير للندوة ناقشت قضايا تتمحور حول الإجراءات الخدمية لتحسين أداء مصانع الامونيا من حيث الأداء والتشغيل الآمن كذلك التطرق لتكنولوجيا الامونيا الخضراء، ومستقبل الاسمدة الذكية والمتخصصة متوجهًا بالشكر للحضور وللشركات العربية والدولية الداعمة للندوة الفنية.

ومن جانبه أضاف المهندس محمد علي، مدير الإدارة الفنية والشؤون الهندسية بالاتحاد العربي للأسمدة ، ان برنامج اليوم الأول والثاني شهدا الكثير من الاعمال والمناقشات، مؤكدا علي أهمية الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها ومدي التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين بالندوة الفنية.





واختتمت أعمال الندوة بمجموعة من التوصيات من معظم الحضور والتي كانت متركزّة على الطلب من الاتحاد العربي للأسمدة بزيادة تركيز الضوء على اقتصاديات الامونيا الخضراء كبديل عالمي لنقل طاقة الهيدروجين النظيفة وكذلك زيادة التركيز على التقنيات الجديدة والمتعلقة بتخفيض الانبعاثات لمصانع الاسمدة مما سيكون له من تأثير مباشر على حياة البيئة التي نعيش وسيعيشها اجيال عديدة من بعدنا.

وفي الختام تم عقد اختبار يتألف من مجموعة من الأسئلة التي تدور حول أوراق العمل التي تم مناقشتها خلال الندوة والتي من شأنها قياس مدي نجاح المتحدثين في ايصال المعلومات الواردة بأوراق العمل حيث تم مناقشة 14 ورقة خلال 4 جلسات عمل طوال فترة الندوة.





ويذكر أن الندوة الفنية الأولى للعربى للاسمدة شارك بها اكثر من 140 مشارك من 22 دولة حول العالم، في حين تشارك اكثر من 35شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، الامارات العربية، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، سويسرا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.