وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد

افتتح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم نائب عن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، والمهندس كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق " نائبا عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم " ، والنائب ممد طه الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى يوسف الصديق وأبشواى تجديدات مسجد الشيخ حسن عبد الحميد بقرية العونى التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم .

حضر الأفتتاح وصلاة الجمعة جمع كبير من أهالى قرية العونى بمركز يوسف الصديق .

ألقى اللدكتور حسنى ابو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وموضوعها " بغاة الفتنة والمفسدين فى الارض والمرجفين فيها " .

وتحدث أبو حبيب عن المعوقين لمسيرة الخير والأصلاح ، لخطرهم على الأديان والاوطان والمجتمع وعلى مسيرة الأصلاح التى تتم .

وحذر وكيل وزارة الاوقاف الأهالى من الانسياق وراء هؤلاء الفئة الضالة المفسدة فى الارض وبين المجتمع الذى نعيش فيه .





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وا فتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحافظة الفيوم بعضها بالجهود الذاتية والبعض الأخر بأشراف وزارة الأوقاف .

وصرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الوقاف بأن المساجد التى سيتم أفتتاحها غدا بمحافظة الفيوم ، بعد تفويض كل مديرأدارة بأفتتاح المسجد وحضور وألقاء خطبة الجمعة و المساجد هى : مسجد الشيخ حسن بالعونى ، ومسجد أبو ياسين بمركز أطسا غرب ، ومسجد محمد أمين بمركز أطسا غرب ، ومسجد الشهيد مدحت بمركز أطسا غرب ، ومسجد السلام بمركز سنورس ، ومسجد المدينة المنورة بمركز طامية ، ومسجد الهدى بقرية جردو بمركز أطسا غرب.



















