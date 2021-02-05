ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:33 م
افتتاح مسجد العوني
افتتاح مسجد العوني
Advertisements
نبيل أبو السعود

 

افتتح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم   نائب عن الدكتور  محمد مختار جمعه وزير الأوقاف  ، والمهندس كمال سلومه رئيس مركز ومدينة  يوسف الصديق " نائبا عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم " ، والنائب ممد طه الخولى  عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى يوسف الصديق وأبشواى تجديدات مسجد الشيخ حسن عبد الحميد  بقرية العونى التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم .

حضر الأفتتاح وصلاة الجمعة جمع كبير من أهالى قرية العونى بمركز يوسف الصديق .

ألقى اللدكتور حسنى ابو حبيب وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وموضوعها " بغاة الفتنة والمفسدين فى الارض  والمرجفين فيها " .

وتحدث أبو حبيب عن المعوقين لمسيرة الخير والأصلاح  ، لخطرهم على الأديان والاوطان والمجتمع وعلى مسيرة الأصلاح التى تتم .

وحذر وكيل وزارة الاوقاف الأهالى من الانسياق  وراء هؤلاء الفئة الضالة المفسدة فى الارض وبين المجتمع الذى نعيش فيه .


أقرأ أيضا : أوقاف الفيوم تفتتح 7 مساجد جديدة بقرى ومراكز المحافظة.. اليوم


وافتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحافظة الفيوم بعضها بالجهود الذاتية والبعض الأخر بأشراف وزارة الأوقاف .

وصرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الوقاف بأن المساجد التى سيتم أفتتاحها غدا بمحافظة الفيوم ، بعد تفويض كل مديرأدارة بأفتتاح المسجد وحضور وألقاء خطبة الجمعة و المساجد هى : مسجد الشيخ حسن بالعونى  ، ومسجد أبو ياسين بمركز أطسا غرب   ، ومسجد محمد أمين بمركز أطسا غرب  ، ومسجد الشهيد مدحت بمركز أطسا غرب  ، ومسجد السلام بمركز سنورس  ، ومسجد المدينة المنورة بمركز طامية  ، ومسجد الهدى بقرية جردو بمركز أطسا غرب.






وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد
وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد
وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد
وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد
وكيل أوقاف الفيوم: المفسدون فى الأرض خطر على الأديان والأوطان.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مطروح تحتفل بعيدها القومي بافتتاح مسجد في العلمين..و3 فى الدقهلية بتكلفة 11 مليون جنيه

غلق مسجدين بالفيوم لعدم ارتداء المصليين الكمامة

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا الجمعة المقبلة

التليفزيون المصري ينقل صلاة الجمعة من أسوان غدا

افتتاح 4 مساجد جديدة في قرى الفيوم.. تفاصيل

سكرتير عام الفيوم يفتتح مسجدًا بـ"إطسا" بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون جنيه.. بالفيديو

ترشيحاتنا

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الفوز على الدحيل

تعرف على مطالب عزت العلايلي من البرلمان قبل رحيله

لنقل 6 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية اليوم

السيسى يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي