برلمانية: تكريم الفرق الطبية تخليدا لجهودهم في عبور حدث عصيب

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مبادرة تكريم الفرق الطبية بطباعة رموزهم علي العملة المعدنية بمثابة تخليد للدور الفدائي العظيم الذي قاموا به في ظل حدث عالمي عصيب الأول من نوعه، معقبة " ده أقل شئ لقطاع كبير شال مصر علي كتفه بمرحلة صعبة".





وأضافت "محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المبادرة بدأت فكرتها منذ ابريل الماضي وذلك تقديرا للجهود الجبارة الذي قامت بها الفرق الطبية بجميع محافظات الجمهورية، قفد كانوا يعملون عن كثب في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، فالدعم المعنوي له تأثير فعال علي إعطائهم شعور بالراحة النفسية والتقدير علي عملهم الشاق.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن دعم تنسيقية الأحزاب والسياسين للشباب الدارسين بالخارج يقوم علي أساس ترسيخ مبدأ المواطنة من خلال المشاركة الطبية لوزارة الهجرة وتكثيف الجود حول معاونة الدارسين بكافة الإحتياجات اللازمة سواء كانت في أنشطة أو معلومات أو شئون تأهيل وتدريب، والهدف أيضا من ذلك تحفيز إنتمائهم للدولة وجعلهم سفراء لنا في شتي الدول.













أما عن أبرز الأولويات بالفترة الحالية، لفتت النائبة، إلي أن ملف المحليات من أخطر الملفات الموجودة والتي تحتاج إلي تشريع حازم فضلا عن تفعيل دور الشباب في هذا المجال حيث أطلقت مبادرة " اعرف" لتدعيم فكرة عملهم وسط الشوارع المصرية وسيكون لها دور ملموس بالنسبة للمواطنين بإعتبار شئون المحليات من أهم القضايا التي تشغل إهتمامهم، فضلا عن تمثيل المرأة في شتي المجالات في ظل دعم الفيادة السياسية لها .





تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه. وهي المبادرة التي كانت أطلقتها التنسيقية في شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا تحت اسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).





ووجه مدبولي، وزير المالية بتنفيذ مبادرة التنسيقية.





وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية في أبريل الماضي، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.





وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة.





وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات



