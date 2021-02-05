عبد الله يحرق القرآن وسم يتصدر تويتر.. ما القصة؟





تصدر وسم بعنوان "عبد الله يحرق القرآن " مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بعد قيام أحد الشباب بحرق أجزاء من المصحف الشريف في مقطع فيديو ذاع صيته علي مواقع التواصل الاجتماعي.





وبدأت تفاصيل الواقعة باستضافة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي شابا يدعى "عبدالله" للغناء في بث مباشر للمتابعين، حيث تطرق الشخصان في أثناء الحديث إلى قضايا الإلحاد والإيمان.





ليقوم الشاب المدعو "عبدالله" بتوجيه إهانات للقرآن الكريم، فيما قطع عليه مشهور السوشيال الصوت.





وأثناء حديث المشهور للمغني "عبدالله" أخذ العود واكمل الغناء وتحدث بهدوء عن قضيته المتمثلة في الإلحاد، فظهر الشاب وهو يحرق القرآن الكريم.





الأمر الذي أثار حفيظة رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن غضبهم الشديد لما قام به هذا الشاب من فعل شائن وذميم وبغيض.



