حزب الشعب الجمهوري يدين تزييف الجماعة الإرهابية لتصريحات النائبة آيات الحداد بشأن أطفال الشوارع

أدان حزب الشعب الجمهوري ما تعرضت له النائبة آيات الحداد ممثلة الحزب في مجلس النواب، من هجمة منظمة تقف وراءها لجان الجماعة الإرهابية، وتستهدف منها تشويهها والإساءة لصورة الحزب وبلدنا الحبيبة مصر.

وأكد الحزب في بيانه اليوم أن تصريحات النائبة آيات الحداد بشأن أطفال الشوارع جرى تحريفها بفعل فاعل، لتشويه المبادرة التي طرحتها بهدف دمج أطفال الشوارع في المجتمع المصري وتحويل مسار مستقبلهم، من أسراب تملأ الشوارع إلى طاقات بشرية تنتفع بها مصر.

وأضاف: «أمام هذه الهجمة الإلكترونية التي تديرها الجماعة الإرهابية من الخارج، يجدد الحزب ثقته في إخلاص النائبة آيات الحداد لوطنها، ودعمه بكل ما لديها من علم ولاسيما أنها حاصلة على الدكتوراه في القانون، ولها من المبادرات التنموية بدلًا من الواحدة عشرات، ولن يثنيها ذلك الهجوم عن مواصلة تقدمها بمشروعات قوانين تستهدف الاستثمار في العنصر البشري المصري، وتعظيم الاستفادة منه».

يذكر أن النائبة الدكتورة آيات الحداد تقدمت بمقترح للاستفادة من أطفال الشوارع، معلقة بأن هؤلاء ثروة لم تستفد منهم مصر حتى الأن حيث نشاهد اليوم كيف يتمتع هؤلاء بقدرات جسمانية وقوة جسدية يجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء، فبدلًا من أن ننظر إلى هؤلاء نظرة غير أدمية نحاول إدماجهم في المجتمع مرة أخري ونحولهم من أطفال شوارع الى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها، ويشاركون في تنمية الدولة، كما فعل محمد علي.





وأوضحت النائبة أن أطفال الشوارع بالنسبة لمحمد علي كارثة ، كان عددهم حوالي 300 ألف مشرد في شوارع مصر من الإسكندرية إلى أسوان، لافتة إلى أنه أدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، لكنه قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها ثلاث سنوات أو يزيد.





وأمر محمد علي بإحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية؛ ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد علي و بعد ثلاث سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغتين الفرنسية والعربية.





وأكدت النائبة، أن محمد على استعان بنوابغهم في بناء الدولة المصرية، وأرسل الباقين كخبراء لدول أخرى مطلة على البحر المتوسط والتي تفتقر لتلك الحرف.





وقالت إنه من الضروري العمل على إدماج هؤلاء في المجتمع مرة أخرى، والاستفادة من قدراتهم الجسمانية، فمن الممكن ان تساهم الدولة في ذلك، بأن يتم نقل هؤلاء إلى معسكر، ويتم تدريبهم؛ ليؤدوا خدمة للدولة، وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة علي المجتمع وايضًا عليهم هم أنفسهم مما يجعلهم يشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع وهو الحق في الحياة وأيضًا يشعرون بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم الى مجرمين يصعب السيطرة عليهم عن طريق تركهم في الشوارع.



