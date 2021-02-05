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فن

هتوحشني حكاياتك عن ابويا.. رانيا فريد شوقى تودع عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
ودعت رانيا فريد شوقى الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.


ونشرت رانيا صورة للفنان عزت العلايلى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام , وعلقت قائلة " مع السلامة يا استاذ يا عظيم تاريخ فني و جوائز عديده الاستاذ الفنان الكبير اسما و قيمه عزت العلايلي انسان جميل و بسيط و مثقف عاشق للفن و لبلده

وأضافت: هتوحشني حكاياتك عن ابويا و ضحكتك الحلوة امر الله الناس الحلوة بتمشي و بتسيبنا شجرة الفن الاصيل تتساقط اوراقها يوم بعد آخر و لم يبقي منها إلا اقل القليل ربنا يبارك في صحتهم و عمرهم ".



وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».


عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.


وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.


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