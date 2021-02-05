لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. حي غرب الإسكندرية يشن حملات بسوقي الجمعة والحمام

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية حملات بكلا من سوق الجمعه وسوق الحمام لمتابعه مدي الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازيه وعدم اشغال الطريق والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الارض لمراعاه مسافات التباعد وعدم التزاحم وارتداء الكمامات واستخدام ادوات التعقيم والتطهير .

وقد شددت شعبان علي اهميه تطبيق الاجراءات الاحترازيه وانه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.





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يأتي هذا بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوضع ضوابط واجراءات احترازيه داخل الاسواق حفاظا علي سلامه الباعه والمواطنين المترددين علي الاسواق وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية قاد أمس حملة برفقة رجب عبد الرازق رئيس حى الجمرك، حملة مكبرة بنطاق الحي للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

توجهت الحملة إلى شارع رأس التين - مساكن صف الضباط، والسيد محمد كريم، والبوصيري، وفهمي الناضوري، تم المرور على المحال التجارية، والكافيتريات، ومحلات الجزارة، وتم إعدام مواد غذائية متنوعة وذلك لسوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، والتحفظ على بعض المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير عدد ٤٠ محضرا متنوعا، وعدد ٩ إنذارات.

وأسفرت الحملة على إغلاق عدد ٤ منشآت ( ٣ كافيه - ١ محل جزارة) لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحصيل عدد ٧٥ غرامة لعدم ارتداء الكمامات، وضبط عدد ١١٠ حالات من الإشغال التى تعوق حركة الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات التعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلون من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، إدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.