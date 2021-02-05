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كورونا يهدد لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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أسامة علي
تواجه مبارة نادى ليفربول الأنجليزى ونادى لايبزيج الألماني فى دور ال 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا مصيرا مجهولا حتى الآن.


وحسب تقرير لفضائية "سكاى نيوز" فإن نادى لايبزيج الألمانى يحاول جاهدا الحصول على تصريح من السلطات الألمانية يسمح بإقامة اللقاء على أرضه.

وتطبق السلطات الألمانية، إجراءات قوية للوقاية من فيروس كورونا، منها حظر السفر من وإلى البلاد، إلأ باستثناءات، والغريب أن هذه الاستثناءات لا تشمل الرياضيين.

وأشار تقرير سكاى نيوز، إلى أن قرار حظر السفر الذى تطبقه السلطات الألمانية سارى حتى 17 فبراير المقبل، بينما من المقرر إقامة المبارة بين ليفربول ولايبزيج يوم 16 فبراير إلى قبل يوم واحد فقط من انتهاء حظر السفر.

وأشار التقرير إلى أن نادى لايبزبج حاول مع السلطات الألمانية الحصول على تصريح أقامة المباراة، ولكنها باءت بالفشل وعليه إيجاد حل سريع قبل 8 فبراير وإلا سيحتسب "اليوفا" الفريق الألمانى خاسرا بنتيجة 3/ صفر.

https://www.facebook.com/167635259953475/posts/4205547419495552/
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