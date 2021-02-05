ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محامي أشيمبونج لـ صدى البلد: الزمالك يتفاوض مع وكيل خاطئ لحل أزمة المستحقات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:19 م
أشيمبونج
أشيمبونج
Advertisements
محمد السعيد
أكد روي فيرمير محامي الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتفاوض معه لحل أزمات مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء.

وقال روي فيرمير في تصريحات لصدى البلد، إن إدارة الزمالك لم تتواصلي معي من الأساسي لحل أزمة المستحقات.

وأضاف روي فيرمير: "الزمالك تفاوض مع أحد الأشخاص باعتباره وكيل أشيمبونج لإنهاء أزمة المستحقات مقابل 250 ألف دولار".

وتابع: "هذا الوكيل ليس ليه علاقة بـ أشيمبونج إطلاقا".

كانت محكمة التحكيم الرياضي " كاس" قضت مؤخرا بتغريم الزمالك مبلغ يقدر بنحو مليون و 200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يتواصل مع وكيل أشيمبونج لحل أزمة المستحقات

الأزمة تشتعل.. أشيمبونج يرفض التفاوض مع الزمالك ويهدد بالتصعيد

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

بالمستندات.. ننفرد بنشر قرار المحكمة الرياضية في قضية اشيمبونج مع الزمالك

محامي أشيمبونج لـ صدى البلد: سنطالب الفيفا بمنع الزمالك من إبرام تعاقدات جديدة

وكيل حمدي النقاز لـ صدى البلد: الزمالك لم يتواصل معي لإنهاء أزمة اللاعب

ترشيحاتنا

صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

لتأمن في الآخرة.. خطيب المسجد النبوي يوصي بالتعوذ من هذه الفتنة بعد كل صلاة

السيسى يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

فيفي عبده تبكي رحيل عزت العلايلي

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبة تنقذ حياة صاحبها بعد إصابته بـ سكتة دماغية.. اعرف القصة

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور