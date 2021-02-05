تظاهرات فى لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية.. فيديو





وأضرم محتجون مناهضون للحكومة النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس، بعد أن شهدت المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن لبنان، الأسبوع الماضي خروج مئات المتظاهرين وسط تفاقم مشاعر السخط تجاه استجابة الحكومة لجائحة كورونا.





ويرى المتظاهرون أنها المسؤولة عن تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالأخص عقب تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة وفرض حظر التجول لمدة تقرب الأسبوعين والتي من المقرر أن تنتهي من 8 فبراير.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها أن محتجين قطعوا طريق طرابلس - عكار شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.