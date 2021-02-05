ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكماء المسلمين يصدر العدد الأول من مجلته الفصلية بـ3 لغات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:48 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
Advertisements
محمود ضاحي
أصدر مجلس حكماء المسلمين فى الذكرى الثانية لتوقيع وثيقة الأخوَّة الإنسانية، وعشية بدء الاحتفال باليوم الدولى للأخوَّة الإنسانية،  العدد الأول من مجلته الفصلية «الحكماء»، الذى تم تخصيصه لذكرى الوثيقة، بتنوع فى محتواه بين المقالات والاجتهادات والدراسات والحوارات والبيانات الإخبارية.

تزيّن العدد الذى صدر بثلاث لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية، بافتتاحية من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ركز فيها على الحاجة الملحة للأخوَّة الإنسانية كلقاح يحمى البشرية كلها من أمراضها، مؤكدًا أن فى ظل الجائحة الحالية بسبب فيروس «كورونا» تعلّم العالم درس أن «لا أحد آمن بمفرده»، مجددًا دعوته إلى العدالة فى توزيع اللقاحات وعدم هضم الحقوق الإنسانية للضعفاء والفقراء والنازحين واللاجئين.

قدم العدد د. سلطان فيصل الرميثى، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ونقل عن المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوَّة الإنسانية، شهادته عن توقيع الوثيقة التى وثّق طريقها الصعب فى كتاب متوقع صدوره قريبًا، وتضمن العدد الأول من المجلة حوارات مهمة مع رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان بالفاتيكان، الكاردينال ميجيل أنخيل أيوزو جيكسوت، والأستاذ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وسماحة العلامة السيد على الأمين، المرجع اللبنانى، عضو مجلس حكماء المسلمين، إلى جانب الحاخام لوستيج، كبير حاخامات المجمع العبرى بنيويورك.

وحظيت المجلة بدراسات واجتهادات من العلامة د. مصطفى بن حمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، والشيخ الشريف صالح الحسينى، رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامى النيجيرى، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. سمير بودينار، مدير مركز الحكماء للسلام.

كما كتب فى العدد الأول للمجلة الأب يؤانس لحظى جيد، سكرتير بابا الفاتيكان السابق، والأنبا أرميا، الأسقف العام، مدير المركز الثقافى القبطى، وعدد من المفكرين العرب؛ منهم د. رضوان السيد ود. مصطفى حجازى، ود. محمد السماك، وأحمد المسلمانى ود. ياسر عبدالعزيز، إلى جانب الإعلامى شريف عامر، والكاتب الصحفى أحمد الصاوى، رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر».

واحتفت المجلة بالسمات المشتركة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ورصدت جهد اللجنة العليا للأخوَّة الإنسانية فى تعزيز الوثيقة التاريخية بين الرمزين الكبيرين، وتعمقت فى دراسة الجذور القرآنية للأخوَّة الإنسانية وتأصيل التسامح فى الإسلام، ونقلت عن علماء مسلمين من كل القارات أن اليوم العالمى للأخوَّة الإنسانية تأكيد على مقاصد الإسلام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المستشار محمد عبد السلام: اعتماد يوما دوليا للأخوة الإنسانية أكبر دعم لـ محبي السلام

الرميثي: مجلس حكماء المسلمين يدعم تحقيق أهداف لجنة الأخوة الإنسانية

صحفي إماراتي: شيخ الأزهر يدعو للسلام والتسامح وينبذ التعصب

وسيم الفيومي يكتب: وثيقة الأخوة الإنسانية وصُنع السلام

شيخ الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية ويدعو لشحذ الهمم

أديان من أجل السلام: وثيقة الأخوة هدية شيخ الأزهر والبابا فرنسيس للعالم

ترشيحاتنا

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

حريق كبير في ضاحية السيف بالبحرين وتدخل عاجل من الدفاع المدني

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

كاف يقرر تغيير طاقم حكام مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي.. اعرف السبب

السيسى يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

أسرة الراحل عزت العلايلي تتلقى واجب العزاء في المقابر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"