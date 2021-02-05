"رفقاء الخير" يوزع 100 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا بعزل سوهاج

وزع فريق رفقاء الخير 100 وجبة طعام منزلي على مُصابي فيروس كورونا المستجد الخاضعين للعزل بمستشفى سوهاج العام، والممرضات والعاملين بها من أفراد أمن وعمال نظافة، بمحافظة سوهاج













"رفقاء الخير" هم مجموعة من أطباء وممرضين وفنيين معمل وأشعة من خيرة أبناء محافظة سوهاج، دشنوا مبادرة لمُساعدة المواطنين طبيًا في ظل الظروف الراهنة، حيث تتعدد الخدمات التي يستطع القائمين بالمبادرة على توفيرها مثل:"اسطوانات اكسجين، برتوكول علاج، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ونبضات القلب، وقياس السكر والضغط، وسيارة لنقل الحالات إلى المستشفيات".









كما أنهم يجهزون الوجبات المنزلية للمرضى الخاضعين للعزل سواء بالمستشفيات المُخصصة للعزل أو بالعزل المنزلي، ويتم التسليم لمُصابي فيروس كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي عدوى الوباء، بالحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص، والالتزام بإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات أولًا بأول.