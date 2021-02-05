ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"رفقاء الخير" يوزع 100 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا بعزل سوهاج

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:12 م
رفقاء الخير يوزع
رفقاء الخير" يوزع ١٠٠ وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا
Advertisements
أنغام الجنايني
وزع فريق رفقاء الخير 100 وجبة طعام منزلي على مُصابي فيروس كورونا المستجد الخاضعين للعزل بمستشفى سوهاج العام، والممرضات والعاملين بها من أفراد أمن وعمال نظافة، بمحافظة سوهاج.



"رفقاء الخير" هم مجموعة من أطباء وممرضين وفنيين معمل وأشعة من خيرة أبناء محافظة سوهاج، دشنوا مبادرة لمُساعدة المواطنين طبيًا في ظل الظروف الراهنة، حيث تتعدد الخدمات التي يستطع القائمين بالمبادرة على توفيرها مثل:"اسطوانات اكسجين، برتوكول علاج، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ونبضات القلب، وقياس السكر والضغط، وسيارة لنقل الحالات إلى المستشفيات".


كما أنهم يجهزون الوجبات المنزلية للمرضى الخاضعين للعزل سواء بالمستشفيات المُخصصة للعزل أو بالعزل المنزلي، ويتم التسليم لمُصابي فيروس كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي عدوى الوباء، بالحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص، والالتزام بإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات أولًا بأول.
"رفقاء الخير" يوزع 100 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا بعزل سوهاج
"رفقاء الخير" يوزع 100 وجبة طعام منزلي على مُصابي كورونا بعزل سوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رصدنا احتفالات الأطقم الطبية.. "صدى البلد" يحتفل برأس السنة داخل مستشفى العزل بسوهاج

مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بالطابق الثاني في سوهاج

«رفقاء الخير».. توزيع وجبات طعام على 3 مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج

لم يكلوا ولم يملوا.. قصة شباب سوهاج الذين وفروا احتياجات 4000 حالة من مصابي كورونا

كارثة فى سوهاج.. دون تباعد أو كمامات.. توافد عشرات المواطنين على حديقة عامة.. صور

رفقاء الخير توزع 100 وجبة طعام على مستشفتى عزل بسوهاج

ترشيحاتنا

ماركا: ميسي يملك مفتاح انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

خلي بالك.. سجن وغرامة لـ 10 آلاف جنيه حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

أزمة جديدة تطارد الزمالك بسبب أشيمبونج

استعدادات الامتحانات وحوافز المعلمين.. تفاصيل 5 مخاطبات رسمية أرسلها وزير التعليم لـ المديريات في أسبوع واحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلبة تنقذ حياة صاحبها بعد إصابته بـ سكتة دماغية.. اعرف القصة

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور