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فن

حبيبتي.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:43 م
حسن الرداد ووالدته
حسن الرداد ووالدته
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محمد بدران




نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


واسترجع حسن الرداد في الصور ذكرياته في الصيف برفقة والدته الراحلة فادية الرداد، وعلق  علي الصور قائلا:"جمعة مباركة عليكى إن شاء الله يا حبيبتى. ❤️".


وكان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 


يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.


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