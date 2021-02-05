قصر سيناتوريو بروما يضيء باللون الأخضر احتفالا بذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

اكتسى"قصر سيناتوريو" التاريخي المطل على المنتدى الروماني، والذي يعد أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية والسياحية في العاصمة الإيطالية روما، أمس الخميس، باللون الأخضر،احتفالا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وتأكيدا على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.



