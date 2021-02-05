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ديني

قصر سيناتوريو بروما يضيء باللون الأخضر احتفالا بذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:52 م
قصر سيناتوريو
قصر سيناتوريو
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محمود ضاحي
اكتسى"قصر سيناتوريو" التاريخي المطل على المنتدى الروماني، والذي يعد أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية والسياحية في العاصمة الإيطالية روما، أمس الخميس، باللون الأخضر،احتفالا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وتأكيدا على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان. 

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد عقدت أمس احتفالية عالمية، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تتزامن مع الرابع من فبراير من كل عام، والذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما دوليا للأخوة الإنسانية، لحث العالم على الاحتفال به وتبادل مشاعر الحب والأخوة والسلام بين البشر جميعا دون النظر إلى دين أو عرق أو جنس أو لون.
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