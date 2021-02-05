ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:06 م
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في ختام  تعاملات اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى.

حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم، 48.89 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع وبذلك يفقد 4 قروش من سعر البيع و13 من سعر الشراء مقابل سعره فى بداية الأسبوع الماضى.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع ليفقد قرش واحد من سعرى البيع والشراء بالمقارنة ببداية تعاملات الأسبوع.

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وتراجع قرش واحد لكلا من سعر الشراء والبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش لسعرى البيع والشراء.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش لسعر البيع والشراء.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع بتراجع قدره 6 قروش بالمقارنة بسعره خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع، ليفقد 5 قروش من سعر الشراء ويستقر سعر البيع عند نفس مستويات بداية الأسبوع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتي يرتفع 17 قرشا في أسبوع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 22-1-2021

أسعار العملات العربية خلال ختام تعاملات الأسبوع

الدولار الأمريكي ثابت.. انخفاض أسعار أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-1-2021

ترشيحاتنا

أمام المقابر.. ابنة عزت العلايلي تنهار بالبكاء في جنازة والدها

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

رئيس نادي بايرن ميونخ: لن أكون مغرورا أمام الأهلي.. وسنأخذ المباراة على محمل الجد

قرار عاجل من الخطوط الجوية السعودية بشأن كورونا

اللى ميعرفش يقول عدس.. اعرف أصل المثل

عقب خروجه من المسجد.. مقتل مسن بسبب خصومة ثأرية بأسيوط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة كلبها.. ياسمين رئيس تتألق بالكاجوال على إنستجرام

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا