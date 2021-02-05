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فن

هنا شيحة عن رحيل عزت العلايلى: هتوحشنا أوي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعت الفنانة هنا شيحة ، الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.


ونشرت هنا شيحة صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام للفنان عزت العلايلي، وعلقت قائلة: "فقدنا الفنان القدير عزت العلايلي، ربنا يرحمك ويصبر كل حبايبك.. هتوحشنا أوي ".


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».


عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.


وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

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