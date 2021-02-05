الفيصلي يهزم الباطن بهدفين في الدوري السعودي.. فيديو





افتتح الفيصلي أهداف المباراة عن طريق جوليو تافاريس في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23.





وسدد الفيصلي 14 تسديدة طوال اللقاء منهم 5 تصويبات على المرمى، بينما سدد الباطن 16 تصويبة منهم كرتين فقط بين القائمين والعارضة.





وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة الـ 20 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 17، في المركز الـ 14.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

فاز فريق الفيصلي على مضيفه الباطن بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.