ايمى سمير غانم تنعى عزت العلايلى بصورة مع شقيقتها دنيا

عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

ونشرت ايمى صورة لها مع شقيقتها دنيا ومع الفنان الراحل عزت العلايلى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام , وعلقت قائلة: " ان لله و ان اليه راجعون.. يارب ارحمه و اغفرله يارب ".

وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.









وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.









وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».







