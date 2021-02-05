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فن

ايمى سمير غانم تنعى عزت العلايلى بصورة مع شقيقتها دنيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:57 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعت الفنانة ايمى سمير غانم الفنان الراحل عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.


ونشرت ايمى صورة لها مع شقيقتها دنيا ومع الفنان الراحل عزت العلايلى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام , وعلقت قائلة: " ان لله و ان اليه راجعون.. يارب ارحمه و اغفرله يارب ".


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 


وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».


وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

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