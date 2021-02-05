أخبار التكنولوجيا.. جوجل تزيل إضافة بمتصفح كروم.. ونسخة مزيفة من واتساب تخترق هاتفك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تسريبات السعر العالمى لهاتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية، والذى تم إطلاقه مع بداية العام 2021 فى الصين، حيث حقق مبيعات هائلة وصلت إلى أكثر من نصف مليون فى أيام معدودة.
أطلقت شركة سامسونج رسميا هاتفها منخفض التكلفة الأحدث Galaxy M12، والذي يتميز بسعة بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة.
قالت شركة بوكو Poco بالهند، إنها تحتفل اليوم بمرور عاما كاملا على وجودها بالدولة الآسيوية، ومن أجل ذلك قررت العلامة الفرعية التابعة لشركة شاومي، تخفيض أسعار هواتف بوكو عبر متجر Flipkart الإلكتروني، بدءا من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.
يواجه تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، أزمة كبيرة منذ بداية العام الجاري فور إعلانه عن ساسية الخصوصية المحدثة التي سوف يجبر مستخدميه على الموافقة عليها شهر مايو القادم للاستمرا في استخدام خدمة المراسلة، ولكن يبدو أن المنصة الاجتماعية المملوكة لشركة "فيسبوك" تواجه تهديدا آخر.
أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفهاRealme V11 من فئة الهواتف رخيصة الثمن، كما يأتى بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، وذلك بعد بعد ساعات من الإعلان الرسمى عن مجموعة هواتف Realme X7 .
كشفت تسريبات أن شركة جوجل Google الأمريكية قد قامت بإزالة الإضافة الشهيرة The Great Suspender لمستخدميها على متصفح جوجل كروم وذلك لإحتوائها على برامج ضارة تعمل على اختراق المستخدمين.
أضافت شركة جوجل الأمريكية تطبيقا جديدا على هواتفها جوجل بيكسل Google Pixel ، يقدم ميزة فريدة للمستخدمين تمكنهم من متابعة وقياس ضربات القلب ومراقبتها فى حالات الخطر.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتفى Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip 3 القابلان للطى، فى شهر يوليو القادم، قبل أشهر عند الموعد المقرر لهما.
نشرت شركة ريدمى الصينية التابعة لشركة شاومى، مقطع فيديو جديد لهاتف Redmi Note 9 Pro يظهر متانة الشاشة ضد الكسر.