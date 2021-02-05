لتأمن في الآخرة.. خطيب المسجد النبوي يوصي بالتعوذ من هذه الفتنة بعد كل صلاة

، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد خشي على أمته الوقوع في الفتن والتأثر بها. قال الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إ مام وخطيب المسجد النبوي إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-





خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، بما قال -صلى الله عليه وسلم- : « إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن»، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها في صلاته يقول : « وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»، وأمر أصحابه بالتعوذ منها. وأوضح «القاسم»بما قال -صلى الله عليه وسلم- : « إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن»، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها في صلاته يقول : « وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»، وأمر أصحابه بالتعوذ منها.





وأكد أنه قد أخبرنا بأن الفتن كثيرة كمواقع القطر ومنها كبار ومنها فتن تموج كموج البحر، منوهًا بأنه لا تتم النعم إلا بالإيمان، قال سبحانه وتعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» ، وكل مسلم مأمور أن يدعو ربه بالهداية في كل صلاة « اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ »، وعلى المؤمن أن يخاف من فقد هذه النعمة أو نقصانها فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.





ونصح قائلًا: واحذر مما حذرك منه وخف مما خافه عليك لتأمن في الآخرة إذا خاف الناس فطاعة الله ورسوله جالبة للأمن قال سبحانه وتعالى : «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ»، منوهًا بأنه امتن الله على الخلق ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع الله له في رسالته بين البشارة والنذارة.





واستشهد بما قال تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا»، وأعطاه الله من نعوت الرسالة أكملها، ومن كمال نصحه أن بين لأمته ما يخافه عليهم من الاعتقادات ومشقة التشريع وتنفير الناس عن الإسلام، والدنيا وفتنتها وما يكون في آخر الزمان، وتغير الحال وعقوبات الدنيا والآخرة وبيانه ذلك لأمته دليل على أنها تبتلى بها وتظهر فيها.





وأشار إلى أن الإسلام يتألف الناس ويرغبهم الدخول فيه لما فيه من سعادتهم في الدارين، والله جعل أحد مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الفيء عطاء من لا يخشى الفقر، ويبذل أيضا للمسلمين ما يثبتهم على الدين، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما ينفرها عن الإسلام فترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم بعد فتح مكة وقال : " مخافة أن تنفر قلوبهم "، والله زين الدنيا وهيأها وجعلها معبرا للآخرة وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تصرفهم الدنيا عن حقيقة الاستعداد لما بعدها فقال : " إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض "، قيل : وما بركات الأرض، قال : " زهرة الدنيا ".



