إتفاقية الحد من الانتشار النووى /ستارت - 3/ بين واشنطن وموسكو تدخل حيز النفاذ

دخلت اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية بين القوتين النوويتين الأعظم فى العالم الولايات المتحدة وروسيا حيز التمديد لخمسة أعوام مقبلة اعتبارا من اليوم /الجمعة/ وهى الاتفاقية التي وافقت روسيا في الثالث من الشهر الجاري من طرف واحد على تمديدها بنفس شروط نسختها الثانية /ستارت 2/ ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية أمس /الخميس/ على التمديد بلا أي تعديلات.

وتنص اتفاقية / ستارت 3 / التي بدأ سريانها اليوم والمبرمة نسختها الأولى فى عام 2010 على سقف لا يتعدى 1550 رأسا نوويا يتم نشرها لكلا البلدين وعلى سقف لا يتعدى 700 صاروخ بعيد المدى ومقاتلة قاذفة نووية كوسائل إيصال لتلك الرؤوس النووية لكلا البلدين.





وجاء تمديد الاتفاقية تعبيرا عن " قناعة الولايات المتحدة بضرورة العمل المشترك مع كل دول العالم للحد من مخاطر الانتشار النووي التى تطالنا جميعا " وذلك بحسب ما قاله وزير خارجية الولايات المتحدة أنتونى بلينكين بمناسبة بدء سريان العمل باتفاقية /ستارت 3 / اليوم ، كما رحب الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتمديد /ستارت – 3/ ، داعيا دول العالم التي تمتلك أسلحة نووية إلى إنهاء خطرها الذي لا يفرق بين الجميع.





وتشير التقارير الصادرة عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في الكونجرس الأمريكي إلى أن فاتورة الإنفاق على الترسانة النووية الأمريكية ستصل بنهاية العقود الثلاثة القادمة إلى 2ر1 تريليون دولار أمريكى وفق المعدلات الحالية وذلك في حالة تمديد اتفاقية / ستارت / وهو ما تم ودخل حيز نفاده اليوم ، أما ففي حالة عدم تمديد الاتفاقية وما سيترتب عليه من عودة سباق التسلح النووي و الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و روسيا فإن حالة من الفوضى والارتباك فى الموازنات الدفاعية الامريكية ستوجد لثلاثة عقود مقبلة على الأقل.





ويقول المراقبون إن تمديد اتفاقية / ستارت / بصورتها غير المعدلة تشكل هزيمة جديدة لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب حتى بعد خروجه من السلطة وهزيمة لسياسات إدارته التي حاولت مفاوضة روسيا على تعديل الاتفاقية بإدخال الصين وأطراف أخرى مثل كوريا الشمالية فيها كبديل عن خروج واشنطن من الاتفاقية من جانب واحد وهو ما تحفظ عليه الجانب الروسي واعتبره المراقبون لعب بالنيران وتصرف طائش يعيد فتح باب سباقات التسلح النووية المحمومة.





كما لم تمنع انتقادات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن من موافقتها على تمديد الاتفاقية مع روسيا حفاظا على المصالح الأمريكية وذلك برغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها بايدن لتعامل روسيا مع احتجاجات المعارض الروسى إليكسى نافالي.





وباستثناء التعديلات التي فشلت إدارة ترامب على إدخالها على الاتفاقية، كان الحفاظ على اتفاقية ستارت هو الاتجاه الغالب للطيف السياسي الأمريكى، ففي العام الماضي تبنى الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي موقفا مشتركا يحث إدارة ترامب أو أية إدارات أمريكية قادمة على تمديد اتفاق ستارت لخمس سنوات جديدة حتى العام 2026 .



