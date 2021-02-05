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حوادث

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير في البحيرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:28 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى أمام مدخل مركز أبو حمص.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص إنقلاب سيارة ملاكي بسبب زيادة السرعة لسوء الأحوال الجوية، أسفر عنه إصابة:" محمد جلال الطير، 42 عاما، فريدة إبراهيم عبد الوهاب، 65 عاما، مروة علي ذكي، 38 عاما، جلال محمد جلال، 10 سنوات، هاجر محمد جلال، 3 سنوات"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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