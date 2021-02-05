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توك شو

أمل مبدي: الأسرة بالدنمارك لها الأولوية.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:47 م
دكتورة أمل مبدي عضو
دكتورة أمل مبدي عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي
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محمود محسن
أكدت الدكتورة أمل مبدي عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية أن المهندس يستطيع فعل أي شيء ويستطيع ترتيب الأفكار وترتيب طريقة عمله.

وأضافت مبدي خلال لقاء له لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن الدنماركيين يطلق عليهم فلاحين أوروبا، مشيرة إلى أن الزراعة في الدنمارك لها الأهمية الأولى.

وتابعت عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية أن الأسرة في الدنمارك لها اهتمام في المقام الأول، مؤكدة أنه يوجد مواعيد مقدسة للغذاء والعشاء.

وأشارت مبدي إلى أن الرجل في الدنمارك يساعد زوجته مثلما قال القرآن الكريم متمنية أن يكون جميع رجال مصر التعامل مثلما يتعامل الرجل فى الدنمارك مع زوجته. 
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