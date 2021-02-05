ملياردير ومرشح رئاسي أمريكي سابق.. تعيين مايكل بلومبرج مبعوثا أمميا لشئون التغير المناخي

ُعيّن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة للتغيّر المناخي، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان.





وسبق أن عُيّن رجل الأعمال، البالغ من العمر 78 عامًا، والذي شغل منصب رئيس بلدية نيويورك بين 2002 و2013، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة للمدن والتغيّر المناخي عام 2014.





وجاء في البيان أن «بلومبرج سيدعم عمل الأمين العام في مجال تنمية وتعزيز التحالفات بين الحكومات والشركات والمدن والهيئات المالية للالتزام (بمستوى كاربون) صفر قبل العام 2050، وفقًا لاتفاقية باريس» حول المناخ.





ويرأس بلومبرج أيضا مجلس إدارة مجموعة «سي 40» حول المناخ، وهي شبكة تضمّ رؤساء بلديات 97 مدينة كبيرة في العالم تبذل جهودًا كبيرة للترويج لمراعاة البيئة والطاقات المتجددة على المستوى المحلي.





وبلومبرج، الذي يحتل المرتبة 14 بين أصحاب الثروات عالميًا، بحسب مجلة «فوربس»، ترشح في 2019 للانتخابات التمهيدية الديمقراطية للانتخابات الرئاسية عام 2020. لكنه اضطر للانسحاب في مارس 2020 وأعلن آنذاك دعمه للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.