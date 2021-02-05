برلماني: وزيرة الصحة ضربت أعظم الأمثلة في نجاح المرأة المصرية فى القيادة

أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجحت فى إدارة المنظومة الصحية فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها مصر بل والعالم كله، فى ظل انتشار وباء قاتل على مستوى العالم وأطاح بمنظومات صحية بدول عُظمى كان يُضرب بها المثل.





وأضاف "الكومي"، في بيان له اليوم، أن حكمة القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للدكتورة هالة زايد كانت سببًا فى التصدى للجائحة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة كانت مقاتلة ونجحت فى تنفيذ خطة الدولة فى مواجهة كورونا فى ضوء تعليمات منظمة الصحة العالمية، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية وتمكنت من الحفاظ على سير العمل في كل القطاعات، ما انعكس بدوره على انعكاس تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصرى.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن دخول مصر ضمن 3 دول الأقل تأثرا بجائحة كورونا والقدرة على تخطى الجائحة انجاز يحسب للقيادة السياسية ولوزيرة الصحة ويعكس التحركات المصرية ووضع أفكار خارج الصندوق لمواجهة الجائحة والخروج بأقل الخسائر.





ولفت "الكومي"، إلى أن إجراءات مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد -19" جاءت بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية المخطط تنفيذه، واستكمال تنفيذ الخارطة التنموية والتي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله الحكم حتى الآن.



