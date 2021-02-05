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الإعلام الديني وتحديات المستقبل.. وزير الإعلام: جزاء الخونة والجواسيس القتل بنص القرآن الكريم.. كرم جبر: الرئيس السيسي أنشأ دولة جديدة في 6 سنوات وعلينا الالتفاف حوله

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:44 م
الإعلام الديني وتحديات
الإعلام الديني وتحديات المستقبل
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محمد صبري عبد الرحيم
خالد فودة: سيناء مهد الأديان السماوية الثلاث ورمزًا للأماكن الدينية
أسامة العبد: عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف ولن يتمكن أهل الشر من ايقاع الفتنة في البلد
   
عُقدت ندوة دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، تحت عنوان «الإعلام الديني وتحديات المستقبل»، برعاية وحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وشهد الندوة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود. طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ود. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات والإعلاميين والصحفيين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
بدأت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انشأ دولة جديدة في 6 سنوات، ولم يأتي من قبل أي زعيم حقق ما حققه الرئيس السيسي على أرض الواقع، وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات في كافة المجالات.
وأضاف أن الله أنقذ مصر في أدق الأوقات التي مرت بها وحباها بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتز بمصريته ويدير البلاد بحكمة خالصة، مضيفًا أن هناك عدد من التوجهات الإعلامية الخارجية التي تحاول تشويه صورة مصر، ولكن مصر دولة قوية وصامدة وتحقق معدلات تنمية كبيرة بشهادة جميع المؤسسات الدولة، في ظل قيادة حكيمة وحكومة رائدة لديها القدرة على الاستجابة والوعي وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنمية الوعي ومواجهة التحديات، مضيفًا أن أي دولة لو كانت تعرضت لما تعرضت له مصر لأهتزت وسقطت مهما كانت قوية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يتصدى لملف العشوائيات، وأكبر دليل على ذلك الثورة الكبرى التي تتحقق على أرض الواقع من خلال المشروع القومي لتطوير 4500 قرية، وعلينا جميعا أن نلتف حول الرئيس السيسي ونثق أن هذا المشروع سيتحقق بنجاح كبير وسيتم تطوير القرى وتوابعها بالكامل، لنصبح أول دولة في العالم تقوم بتحقيق مثل هذا المشروع القومي.

وأوضح أن هنا يظهر أهمية الوعي لحماية المجتمع من محاولات الجماعات الإرهابية في بث سمومها والتشكيك في المشروعات القومية الكبرى التي تحدث على أرض الواقع، وعلى الإعلام دور كبير في الانتباه لما تحاول يحدث وعليهم شرح المشروعات القومية وما يحدث في مصر من نقلة حقيقية.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة، عن سعادته لوجود هذه الندوة على أرض شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث أن سيناء الأرض المقدسة كانت مهد للاديان السماوية الثلاث، واكتسبت ما لم تكتسبه بقعة أخرى من بقاع الدنيا، وصارت رمزًا من الأماكن الدينية، وأضاف: يشرفني اليوم أن استقبلكم مرحبا بكم شاكرًا حرصكم على إقامة الندوة في مدينة شرم الشيخ لتجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها، وأتمني أن تجيب الندوة على جميع الأسئلة الملحة خاصة التحديات التي تواجه الإعلام ورجال الدين.

وأكد د. محمد مختار جمعة، أنه يتوجه بالتحية والتقدير للواء خالد فودة على هذه الدعوة والاستضافة الكريمة، وهي مبادرة دائمة منه في كل الفعاليات الوطنية والثقافية، والقاعة التي نتواجد فيها احتضنت من قبل أحد أهم المسابقات العالمية في القرآن الكريم، مضيفًا أنه لا يجب الاستهانة بقوى مصر الناعمة وعلينا استغلالها لاستعادة الدور الريادي والثقافي المصري في جميع دول العالم مستشهدًا بوفد الدعاة المصريين.
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