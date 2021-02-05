رغم كورونا.. زيادة استثمارات شركات التأمين بنهاية 2020 إلى 107.8 مليار جنيه

اقرأ أيضا:

وتابع: "بلغت حجم استثمارات شركات التأمين بنهاية العام المالي 2020 ليصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة ب 102 مليار جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة 5.7%.وأوضح الاتحاد، أن العالم الآن أكثر تفاؤلًا نتيجة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ومع ذلك مازال هناك قدر من القلق بشأن المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافي بعد الجائحة ويعتمد الأمر الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحول واللقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعال حتى يحدث ذلك.