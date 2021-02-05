في ذكرى النصر على لويس التاسع.. محافظة الدقهلية تعلن كشف حساب وتقرير إنجاز المشروعات منذ نوفمبر 2019.. 2.849 مليار جنيه للطرق والكباري.. و٣ مليارات لتطوير القرى الابرز

الدقهلية تحتفل بالعيد القومى تزامنا مع ذكرى النصر على لويس التاسع مضاعفة الخطة الاستثمارية للدقهلية لتصل فى 2019 / 2020 باجمالى 570 مليون جنيه وتطوير المناطق العشوائية بقيمه 269 مليون جنيه انجاز 207 مشروعات فى قطاعات المرافق والخدمات والاسكان





تحتفل الدقهلية بالعيد القومى للمحافظه يوم 8 فبراير من كل عام والذى يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة المحافظة على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية.





واستطاع اجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر واسر قائدهم وايداعه اسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم إفتدائة من الاسر والتى مازالت ماثلة امام الاجيال المتعاقبة كمزار سياحى اثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس المستفادة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور ومنذ ذلك التاريخ والدقهلية وعاصمتها المنصورة وشعبها العريق يتخذ هذا اليوم 8 فبراير كل عام وذكراه الراسخة فى الاذهان "عيدا قوميا لها" ذكرى وتذكير للاجيال عبر العصور والازمان .





واضافت المحافظه فى بيان ان حقيقة الامر ان العيد القومى للدقهلية لم يكن مجرد مظاهر احتفالية فقط لهذه الذكرى العزيزة فى نفوس اهل الدقهلية جميعا والمصريين ايضا ولكنة ايضا يمثل وقفة للحساب والتدقيق كل عام لما حققتة المحافظة باجهزتها المختلفة من انجاز للمشروعات والخطط الاستثمارية والتنموية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم وهذه الوقفه هدفها ايضا تعظيم الايجابيات ومعالجة السلبيات لتحقيق المزيد من الانجازات التى تحقق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والسير قدما على طريق الرقى والتقدم والاستقرار لوطننا العزيز مصر.





واشارت المحافظه فى بيان انه بالتزامن مع الاحتفال يجب ان كشف حساب وتقرير انجاز بالمشروعات منذ نوفمبر 2019 حتى الان حيث اكدت انه جرى منذ 27 نوفمبر 2019 العمل على عدد من المحاور الهامة وكانت هذه المحاور فى الحقيقة هى ملخص لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى شملت محور بناء الانسان المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فقد تم العمل فيه من خلال عدد من النقاط حيث تم مضاعفة الخطة الاستثمارية للدقهلية لتصل فى 2019 / 2020 باجمالى 570 مليون جنيه بدلا من 240 مليون جنيه.





وبلغت خطة العام المالى 2020/ 2021 ما قيمته 611 مليون جنيه وذلك لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة لهم فى قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والامن والدفاع المدنى والمرور وانشاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ( منظومة الشباك الواحد) بتكلفه 1.2 مليون جنيه وربطه بالمراكز بنطاق المحافظة و انشاء قاعة متعدده الاستخدامات ( لقاء المواطنين الاسبوعى / مركز ادارة الازمات/ فيديو كونفراس لمجلس المحافظين ) بتكلفة 500 ألف جنيه و انشاء مصعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تطبيقا لكود الاتاحة الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة القاعه متعدده الاستخدامات بتكلفه 760 الف جنيه وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، حيث تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمه 269 مليون جنيه وشملت اوجه التطوير ( الصرف الصحى / مياه الشرب / الرصف / تركيب انترلوك/ اعمال كهرباء ) فى كل من المنصورة وبلقاس وبدأ العمل بالفعل فى تطوير منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوتة بتكلفة 143 مليون جنيه ومنطقة وسط المدينة ببلقاس بتكلفة 10 مليون جنيه وتطوير دورات المياه العمومية بالشوارع والميادين بمدينه المنصورة بعدد 166 دورة مياة بتكلفة 3.5 مليون جنيه وانشاء عدد 2 مرسى للاتوبيس النهرى بتكلفة 6.12 مليون جنيه للربط بين المنصورة وطلخا وجارى دراسة انشاء عدد 2 مرسى بمدينة شربين وحل مشكلة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو بمدينه جمصة والقائمة منذ اكثر من عشر سنوات بتكلفة 65 مليون جنيه وحل مشكله ابراج التعاونيات بعد توقف دام 16 عام ..بعدد 11 برج بعدد وحدات 968 وحده سكنية حيث تم تدعيم محطة الصرف الصحى لتستوعب تصرفات 11 برج سكنى ، وتم تعديل مكان لبناء المول التجارى بدلا من هدم المسجد القديم و انشاء وتشغيل 4 ملاعب كرة قدم خماسية وتم تأجيرها بقيمة 28 الف جنيه شهريا وتم تطويرها على نفقة المستأجر و التطوير الشامل لمساجد الديوان العام بالمحافظة / مسجدين للرجال وانشاء مصلى للسيدات بتكلفة 1.250 مليون جنيه مشاركة مجتمعية و استكمال انشاء وتجهيز مبنى القيادة والتحكم لتأمين مدينة المنصورة بالكاميرات بتكلفة 67 مليون جنيه وهو جاهز للافتتاح.





فالبنسبه لمحور بناء الانسان المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجرى فيه خلق فرص عمل جديدة من خلال ان قامت المحافظة بطرح مساحة 108 فدان بالمنطقه الصناعية بجمصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة لتوسعه المنطقة الصناعية بجمصة وطرح 107 فرصة عمل لمختلف الانشطة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان و المساهمة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 2 مليون جنيه ، وتم شراء مستلزمات طبية وادوية لصالح مستشفيات المحافظة بمبلغ 3 مليون جنيه ، وتم اجراء العديد من حملات التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة و دعم الحالات الانسانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى خلال العام باجمالى تمويل قدرة 10. 6 مليون جنيه شملت شراء كراسى متحركة واطراف صناعية ومساعدات علاج ومساعدات زواج وشراء بضاعه ،، وكذا تنفيذ مشروعات صغيرة عبارة عن اكشاك و تروسيكلات وماكينات خياطه وادوات منزليه، ومساعدات ماليه وعينيه للاسر الاولى بالرعاية باجمالى 422 اسرة.





اما محور الاستفادة من الاصول الغير مستغلة وتعظيم الايرادات الحكومية فقد تم تطوير قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لتكون متعدده الاغراض ( مسرح- سينما- قاعه محاضرات ) بتكلفة 3 مليون جنيه وتطوير دار المناسبات الرئيسية للمحافظة بمسجد النصر بتكلفه 3 مليون جنيه واعاده استخدام مبنى الحزب الوطنى القديم ليكون موتيل لاستقبال زيارات وضيوف المحافظة بتكلفه تقديرية 21 مليون جنيه وانشاء متحف لرموز واعلام ومشاهير الدقهلية بتكلفه 750 الف جنيه و مشروع انشاء محلات تجارية بسور حديقه شجرة الدر بالمنصورة بعدد 104 محل باجمالى تكلفة تقديرية 20 مليون جنيه / ايجار شهرى متوقع 600 الف جنيه،او سعر البيع المتوقع 156 مليون جنيه.





أما عن محور تحسين البيئة العامه والارتقاء بالمظهر الحضارى فقد نقل مقلب سندوب التاريخى بمدينه المنصورة الى المدفن الصحى بقلابشو بتكلفة تقارب ال100 مليون جنيه ( مليون طن من المخلفات ) بالمقلب المذكور وانشاء مصنع لتدوير المخلفات ( المانى / هولندى) بسندوب بتكلفة 150 مليون جنيه من خطه وزارة التنمية المحلية وجارى العمل به حاليا على قدم وساق لبدء التشغيل التجريبى له وافتتاحه قريبا و التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد عدد 83 معده لتحسين البيئة بتكلفة 91 مليون جنيه مع توفير 22.5 مليون جنيه نتيجه التعاقد قبل بداية العام المالى وتم توريدهم بالكامل للمحافظة ورفع كفاءة عدد 514 معدة نظافة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمه 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنميه المحلية.





وتدعيم منظومة النظافه بعدد 17 عربة مكنسية بقيمه بلغت 29 مليون جنيه و تدعيم منظومة النظافة بعدد 6000 صندوق قمامة باحجام متنوعة وصناديق تمنع وصول النباشين بمشاركة المجتمع المدنى واعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكلفة 250 مليون جنيه وازالة بعض المعوقات مثل نقل ( مواقف / اكشاك/ اسواق عشوائية ) 8- انشاء عدد واحد كوبرى علوى وواحد كوبرى سطحى وعدد 8 طرق باطوال 48.4 كم كما يجرى انشاء عدد واحد كوبرى علوى وعدد 27 طريق باطوال 260 كم وجارى انشاء 16 طريق باطوال 75 كم والتكلفة الاجمالية لمشروعات الطرق بالمحافظة 2.849 مليار جنيه و استحداث محور جديد لربط مدينتى المنصورة وطلخا ( طريق شرنقاش) بتكلفه 50 مليون جنيه من خطه وزارة التنمية المحلية و استحداث محور جديد لربط مدينتى المنصورة وطلخا ( انشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه من خطة وزارة النقل و توفير وتشغيل اول ماكينة تخطيط للطرق والشوارع بتكلفة 1.250 مليون جنيه و اطلاق مبادرة ميدان حضارى فى كل حى و مركز ومدينة بتكلفة 7.6 مليون جنيه وبمشاركة المجتمع المدنى.





وتم تطوير ميدان الهابى لاند وميدان الاديب وميدان الغرفة التجارية وميدان الشيخ حسانين وميدان الكتاب بالاضافة الى الميادين الهامة بدكرنس والمطرية وجمصة ومعظم مدن المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضارى لمبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 2.7 مليون جنيه واعاده رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكلفه 235 مليون وازاله بعض المعوقات مثل نقل مواقف / اكشاك/ اسواق عشوائيه و توفير وتشغيل اول ماكينه تخطيط للطرق والشوارع بتكلفه 1.250 مليون جنيه و انشاء (2 شارع306) باجمالى 82 فرصة عمل بايجار سنوى واحد مليون جنيه ليكون متنزه راقى للمواطنين بتكلفه 400 الف جنيه وبمشاركة المجتمع المدنى و تطوير المجازر بنطاق المحافظة بتكلفة 28 مليون جنيه وعددهم 3 مجازر رئيسية كمرحلة اولى ( مجزر المنصورة العمومى بميت الكرماء / مجزر دكرنس / مجزر السنبلاوين )..





أما عن توفير المناخ الملائم للموظفين لتقديم خدمات حكومية متميزة فالبداية كانت بتطوير الديوان العام بالكامل لتوفير المناخ الملائم للعاملين والمترددين ، وهذا المبنى لم تمتد له يد التطوير منذ ستينيات القرن الماضى وقد شمل التطوير ( دورات المياه بالكامل - والقاعه الرئيسية - حضانه ابناء العاملين - الطرقات والسلالم - مساجد الديوان بالكامل - تطوير مداخل الديوان وبهو المدخل الرئيس - تغيير زجاج كافة النوافذ بالمبنى - اعادة دهان المبنى بالكامل من الداخل والخارج و انشاء مكتب رئيسى جديد للسكرتير العام المساعد نظرا لاستحداث منصب نائب المحافظ وتطوير استراحات كبار الزوار وتطوير معظم المكاتب والادارات بالديوان العام ( مكتب نائب المحافظ - الاتصال السياسى - المستشار العسكرى - المستشار القانونى - الاعلام - العلاقات العامة- المخابرات - معونى المحافظ- الدعم الفنى- المكتب الفنى- قاعة كبار الزوار) و انشاء كا فيتيريا للعاملين بالديوان العام بمشاركة مجتمعية وانشاء صالة للجيم لممارسة الانشطة والتمارين الرياضية .









أما عن الملفات الاخرى المتنوعه فقد تم زاله التعديات على بحيرة المنزلة فى نطاق مدينة المطرية حيث تم استرداد مساحه قدرها 51 فدان لتعود الى احضان بحيرة المنزلة و التصالح على مخالفات البناء حيث بلغ جمالي عدد المتقدمين بطلبات التصالح بمحافظة الدقهلية بلغ 157016 متقدم ، بنسبة 99% من اجمالي الحالات بالمحافظة وبلغ اجمالي المتحصلات لجدية التصالح ما قيمته 1 مليار و119 مليون و761 الف جنيه وخلال عام واحد فقط بلغ عدد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والمعدلة للمدن والمراكز والقرى على مستوى المحافظة، 102 مخططا وذلك من خلال خطة شاملة تم اعدادها وتنفيذها من خلال الادارة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى المدن والقرى ،وسيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من باقى المخططات بنطاق المحافظة و دعم جهود ومشاركات المجتمع المدنى مع المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات حيث بلغت اجمالى مساهمات المجتمع المدنى مع اجهزة المحافظة ما قيمته ما يزيد على 34 مليون جنيه.









أما فى مجال تمكين القيادات فقد تم تكليف نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الاعمال بمرافقة اللجان المشكلة للمرور والتفتيش على كافة الجهات التى تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين و القيام بجولات ميدانية مفاجأة بصحبة هيئة الرقابة الادارية وكافة الجهات ذات الصلة بنطاق المحافظة و المشاركة بكافة الاجتماعات التنفيذية واجتماعات مجالس الادارات واجتماعات الموضوعات واللجان الهامة واللجان المشكلة لمناقشة كافة الموضوعات على مستوى المحافظة والمشاركة والقيام بالافتتاحات الجديدة لكافة المشروعات المنفذة بنطاق المحافظة.





أما بالنسبة لتقرير انجاز للمشروعات بقطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2019 حتى الان فقد استطاعت المحافظة من خلال اجهزتها التنفيذية المتمثلة فى مديريات الخدمات والوحدات المحلية وقطاعات المرافق ان تحقق العديد من انجاز وانهاء المشروعات التى قد بدأ العمل بها منذ سنوات ماضية اوتنفيذ مشروعات جديدة فى كافة القطاعات وقد بلغ عدد ماتم انجازة من مشروعات حتى الان ما يصل الى 207 مشروعا فى كافة قطاعات المرافق والخدمات شملت عدد 6 مشروعات وحدات سكنية بعدد 7618 وحدة سكنية اسكان اجتماعى وعدد 17 مشروع اخرى فى قطاع الاسكان لمديرية الاسكان بالدقهلية ، وعدد 4 مشروعات فى قطاع الشئون الصحية، وعدد 77 مدرسة ومنشآة تعليمية فى قطاع التربية والتعليم ، وعدد 2 مشروع فى قطاع الكهرباء وعدد 22 مشروع فى قطاع الطرق رصف وانشاءات طرق جديدة ، وعدد 12 مشروع فى قطاع الشباب والرياضة شملت مراكز شباب ونوادى رياضية ، وعدد 52 مشروعات فى قطاع الموارد المائية والرى وعدد 6 مشروعات مساجد جديدة فى قطاع الاوقاف ، بالاضافة لعدد 10 مشروعات قى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى..





أما بخصوص مبادرة "حياة كريمة" لرئيس الجمهورية فالمرحلة الاولى من المبادرة فى قرية اولاد صبور التابعة للوحدة المحلية بالعصافرة بمركز المطرية فقد تم اختيار قرية اولاد صبور التابعة للوحدة المحلية للعصافرة بمركز المطرية باعتبارها من القرى الاكثر فقرا وذلك لتنفيذ مشروعات المبادرة بها .





*وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروعات بها 26 مليون جنيه وقد شملت تطوير واحلال وتجديد الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية المشار اليها وتستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والاقتصادى للاسرة بالقريه المشار اليها ويستفيد من المشروع 2500 نسمه من ابناء القرية والقرى المجاورة باعتبارها من القرى الاكثر فقرا بالمحافظة وتشمل العزب المستفيده الى جانب اولاد صبور ، عزب ( الضهير وابو خضير وبطل شميس وحى البساتين والخلايفه والمحارقة) وتتضمن مشروعات المبادرة بالقرية المذكورة ما يلى رصف طريق القرية المؤدى الى وحدة طب الاسرة بطول نصف كيلو (500متر) وباعتماد مالى قدرة مليون جنيه و احلال وتجديد الكوبرى المؤدى الى وحده طب الاسرة بطول 4 متر وعرض 2.20 متر باعتماد قدرة 100 الف جنيه و مشروع تطوير ورفع كفاءة الوحده الصحيه بقريه اولاد صبور قريه العصافره بمركز ومدينه المطريةبتكلفة 18 مليون جنيه و توريد وتركيب محول للوحده الصحيه بقيمه 430 الف جنيه واعاده اعمار وبناء عدد 7منازل وتشطيبهم تشطيب كامل بالتنسيق مع وزاره التضامن و الهيئه القبطيه الانجيليه بقيمه مليون جنيه و توريد جهاز رفع صناديق القمامه و عدد 6صناديق القمامه في مجال تحسين البيئه بقيمه 100 الف جنيه ودعم شبكات الاناره العامه بالقريه بعدد 50 كشاف بقيمه 100 الف جنيه ومشروع تجميل وزراعه أشجار و رسم جداريات بقيمه 50 الف جنيه بالجهود الذاتيه ودعم شبكات الكهرباء وتغير اسلاك الكهرباء بالقريه بالكامل وتدعيمها بمحولات جديده بتكلفه 5مليون جنيه و رصف الطريق المؤدى الي مركز شباب الضهير واولاد صبور بتكلفه مليون و 770 الف جنيه وبالاضافه الي قوافل طبيه وعلاجيه وتركيب نظارات نظر و توفير اجهزه تعويضية بمعرفه التضامن الاجتماعي بالاضافه الي عمل فصل محو اميه لتعليم الكبار من أهالي القريه لنصل الي قريه بلا اميه ببرنامج حياه كريمه ويجري حاليا التنسيق مع المجتمع المدني و هيئه الابنيه التعليميه نحو تخصيص قطعه ارض لإنشاء مدرسه تعليم اساسي لخدمه أهالي القريه وتم بالفعل الانتهاء من كافة المشروعات التى تشملها المبادرة وتشمل المبادرة ايضا تنفيذ تطوير ورفع كفاءة " مركز شباب" القرية المشار اليها بتكلفه تقديرية تصل الى 2.3 مليون جنيه وجارى الطرح بمعرفة مديرية الشباب والرياضة .





أما المرحلة الثانية للمبادرة ضمن المشروع القومى لتطوير القرى ضمنها 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليار جنيه فقد تم الانتهاء من حصر كافة المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرى محل التطوير واعداد الخطة التنموية فى كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة لهذه القرى وهناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات ووضع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من اعمال التطوير للقرى خلال عام 2021 و القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق وتم استطلاع اراء الاهالي بالقري المدرجة بالمبادرة وكذا عمل مسح ميداني للتأكد من الاعمال المطلوبه علي الواقع بنطاق القرى المذكورة وسيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار اليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء اضافة الى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة فضلا عن الغاز الطبيعى هذا بالاضافة مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة وايضا الطب البيطرى.



