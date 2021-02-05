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أخبار البلد

العشائر الفلسطينية تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:09 م
صورة لقادة العشائر
صورة لقادة العشائر الجنوبية الفلسطينة
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محمد وديع
دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، الفصائل إلى إنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة. 

وأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة  العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات  تمثل مدخلآ لانهاء الانقسام الأسود، الذي أضعف وأرهق وشوه من صورة القضية الفلسطينية وأضاف نكبة إضافية. 

وأضاف المصري قائلا إن الانتخابات هي استحقاق وطني طال انتظاره ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه. 

وأردف المصري .. أن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضية الفلسطينيين الوطنية  تحديدا الآثار الدائمة  لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. 

وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق  شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم إجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.  

وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها  الشقيقة  الكبرى جمهورية مصر العربية على مدار 15 عشر عامآ  في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 , وتنفيذ القرار الأممى 194 بعودة و تعويض اللاجئين الفلسطينيين.
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