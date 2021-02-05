العشائر الفلسطينية تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، الفصائل إلى إنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية الضيقة.
وأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلآ لانهاء الانقسام الأسود، الذي أضعف وأرهق وشوه من صورة القضية الفلسطينية وأضاف نكبة إضافية.
وأضاف المصري قائلا إن الانتخابات هي استحقاق وطني طال انتظاره ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.
وأردف المصري .. أن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضية الفلسطينيين الوطنية تحديدا الآثار الدائمة لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم إجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.
وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية على مدار 15 عشر عامآ في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 , وتنفيذ القرار الأممى 194 بعودة و تعويض اللاجئين الفلسطينيين.