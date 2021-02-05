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اقتصاد

خبير: انفصال العقارات عن البورصة سبب قوة السوق العقاري المصري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:03 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس سامح عواد مطور عقارى إن سبب اختلاف طبيعة القطاع العقارى فى مصر مقارنة بباقى الدول المحيطة وسر استمرار الإقبال والثبات النسبي للأسعار مع ارتفاعها وفقا لزيادة معدلات التكلفة فحسب هو عدم ارتباط الاستثمار العقارى بالبورصة.

وأضاف عواد لـــ"صدى البلد"، أن الأسعار ومعدلات الطلب فى مصر دائما تشهد ارتفاعا مستمرا، ومن الوارد أن تتراجع نسبة الارتفاع أو يحدث تباطؤ نسبي نظرا للظروف الاقتصادية، لكن بشكل عام الطلب دائما فى زيادة مستمرة، والعقارى من أفضل الاستثمارات وأكثرها أمانا حيث أن احتمالات انخفاض أسعاره محدودة للغاية.

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وأكد أننا فى مصر لدينا احتياج حقيقي للسكن بحوالي مليون شقة سنويا في أقل التقديرات وهي المرتبطة فقط بحالات الزواج سنويا حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو رقم لا يكاد القطاعين العام والخاص يقوما بتنفيذه سنويا.

وتابع، أن الطلب الحقيقي والزيادة السكانية السنوية التى تقدر بنحو 2 مليون مواطن تعزز من أهمية الطلب وزيادته السنوية المستمرة. 
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