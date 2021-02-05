سوريا.. قتلى وجرحى بصفوف فصائل المعارضة في قصف للجيش غربي حماة

تعرض عدد من عناصر فصائل المعارضة السورية، اليوم الجمعة، للقتل والجرح، جراء استهداف سيارتهم من قبل قوات الجيش السوري في ريف حماة الغربي، حسبما أفادت شبكة "حلب اليوم" الإخبارية.









وأوضحت الشبكة أن قوات الجيش استهدفت بصاروخ موجه سيارة تقل عناصر من فصائل المعارضة على محور قرية خربة الناقوس غربي حماة، ما أدى إلى مقتل 8 عناصر وإصابة 10 آخرين بجروح.









وبحسب الشبكة، قصفت فصائل المعارضة بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في قرية الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السوري.









وكان 11 عنصرًا من “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لفصيل الجيش الوطني السوري قد قتلوا الشهر الماضي، جراء تسلل مجموعة من القوات الروسية على نقاط تمركزهم في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.