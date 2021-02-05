عضو بالشيوخ: إصدار عملة الأطباء رسالة لتخليد تضحياتهم

أشاد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقرار إصدار عملة لتكريم جميع العاملين بالقطاع الصحى بمصر.





وقال نجاتى خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن العامين بالقطاع الصحى من أطباء وممرضات، وإداريين قدموا ومازال يقدمون تضحيات عظيمة لحماية المواطنيين خلال جائحة فيروس كورونا.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى إن الإنجازات العظيمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل العاصمة الإدارية وقناة السويس تم تخليدها بإصدار عملات خاصة بها.



وتابع أكمل نجاتى: كان ضروريا تقدير تضحيات وكفاح العاملين بالقطاع الصحى بمصر بإصدار عملات خاصة بهم، لأفتا إلى أن ذلك الأمر يحمل رسالة تخليد لأطباء مصر.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العالم أجمع أشاد بالتجربة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا.