ضبط مسجل بتهمة سرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء الإسكندرية





تبدأ الواقعة عندما تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من موظف بشركة كهرباء الإسكندرية يفيد بسرقة سيارة الشركة أثناء انتظارها أمام مقر الشركة، ولم يتهم أحدا.









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وعلى الفور أصدر اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قرارا بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمسي، رئيس المباحث، لضبط السارق.





وتوصلت جهود فريق البحث تحت إشراف العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل قسم المباحث الجنائية لأقسام «ثان العامرية- برج العرب»، من خلال فحص كاميرات المراقبة بدءا من برج العرب وحتى الموقف الجديد بالقباري، تم تحديد هوية المتهم، ويدعى «محمد.ص»، مقيم بمينا البصل، عاطل، له معلومات جنائية.





وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وأقر في التحقيقات بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وأرشد المتهم عن السيارة المسروقة بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنه كان يعتزم تقطيعها وبيعها كقطع غيار.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.