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أخبار العالم

رسالة مؤثرة.. أول رد من والدة لقمان سليم على اغتياله.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:28 م
الناشط اللبناني لقمان
الناشط اللبناني لقمان سليم
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قسم الخارجي
خرجت والدة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، "سلمى سليم"، عن صمتها، لتعرب عن حزنها الشديد على فقدان نجلها بـ"اغتياله".

وخلال حوار مع "صوت بيروت"، قالت والدة لقمان سليم: "ماذا استفاد الذين قتوله؟، لقد خسروا طاقة تخدم لبنان وليس فقط طاقة لي.. فهو رجل مثقف، يكتب ويحلل.. نعم أنانية الأم ترفض فراق ابنها.. لكن لو فكر القتلة في بلدهم؛ لما اقدموا على فعلتهم".

وأضافت سلمى سليم، والدة لقمان "استفادوا ايه.. صرفوا عليه  5 أو 6 رصاصات كتر خيرهم".

وقالت والدة لقمان سليم في تعليقها على الحادث "ذبحوني ذبحًأ؛ لأن لقمان كان ابني وصديقي وشريكي في الفكر والقراءة والمناقشة".

وتابعت: "نحن تربينا على أن العلم والفكر والاخلاق أهم شيء.. وعندما تعارضنا الحياة ننكفئ في المنزل نقرأ ونكتب".

وأكملت:  "نعم الحياة صعبة لكن لا يجب أن يكون الناس مجرمين، وانا لا الوم فقط المنفذ بل ألوم أكثر المحرض.. فالمنفذ مجرد آلة".

وعثرت السلطات اللبنانية على الناشط اللبناني البارز لقمان سليم  مقتولا في سيارة، جنوب البلاد، أمس الخميس.

وعرف لقمان سليم، بمواقفه المعارضة لحزب الله، فيما فتح القضاء اللبناني تحقيقا؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
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