قرار جديد من السعودية عن إغلاق المساجد حال ارتفاع كورونا

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن اتخاذ إجراء عاجل بشأن المساجد السعودية حال ازدياد عدد حالات كورونا، مشيرا الي ان القرار هو الإغلاق التام لجميع المساجد.





وبين الوزير السعودي في تصريحات إعلامية لبرنامج 120 علي قناة الإخبارية اليوم قائلا : هناك تنسيق دقيق مع كافة الجهات المختصة منها وزارة الصحة والداخلية وهيئة كبار العلماء في هذا الصدد .





وافاد الوزير بأنه تم إصدار عدد من القرارات والتوجيهات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار الوزارة والمساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة.





وأضاف : يأتي ذلك في إطار مواكبة جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا عقب رصد تراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.



