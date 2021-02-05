أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

تساعد الألياف على تعزيز فقدان الوزن إلى جانب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخفض مستويات السكر في الدم، ومحاربة الإمساك وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على زيادة حجم المعدة وإبطاء عملية الهضم لمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في الجلوكوز والكوليسترول في الجسم.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الفوائد الصحية لتناول الألياف.
- الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الفيتامينات والمغنيسيوم والأحماض الدهنية والبوتاسيوم، كما أنه مصدر ممتاز للمواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في إدارة الوزن والوقاية من الأمراض المرتبطة بالقلب.
- كيوي
يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان عند تناولها، تمنحنا الفاكهة الشعور بالامتلاء وتمنعنا من تناول الأطعمة غير الصحية التي تزيد من الوزن.
- الرمان
قد تساعد العناصر الغذائية الأساسية في الرمان مثل مضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول، وتمنع الفاكهة أيضًا نمو الخلايا السرطانية.
- الموز
يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على محيط الخصر المثالي، فهو غني بالكربوهيدرات وقليل السعرات الحرارية ، كما ان تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع. لا يعزز استهلاك الموز فقدان الوزن فحسب ، بل يساعد أيضًا على تجديد الطاقة المفقودة من الجسم أثناء الأنشطة البدنية.
- مانجو
تعتبر المانجو من الوجبات الخفيفة الصحية التي تعزز الشبع، يحتوي على بيتا كاروتين ، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، تعتبر المانجو أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات C و B والليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن.