أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

- الرمان

- الموز

يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على محيط الخصر المثالي، فهو غني بالكربوهيدرات وقليل السعرات الحرارية ، كما ان تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع. لا يعزز استهلاك الموز فقدان الوزن فحسب ، بل يساعد أيضًا على تجديد الطاقة المفقودة من الجسم أثناء الأنشطة البدنية.



